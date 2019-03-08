Волонтеры раздали около 1 тыс. цветов женщинам в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Петербургские волонтеры приняли участие в общероссийской акции "Вам, любимые". В общей сложности около 30 волонтеров собрались на станциях петербургского метро, на Московском вокзале и в аэропорту Пулково, чтобы подарить пассажиркам цветы и поздравить с Международным женским днем.

"Сегодня в четырех точках нашего города - на станциях метро "Площадь Восстания", "Гостиный двор", Московский вокзал и аэропорт Пулково участники добровольческого сообщества Санкт-Петербурга встречали женщин с тюльпанами, желали всего самого наилучшего. Всего в акции принимали участие более 30 волонтеров, они раздали около 1 тыс. тюльпанов", - рассказала ТАСС председатель совета по добровольчеству при комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Кристина Станкевич.

Также в честь Международного женского дня в аэропорту Пулково прошел танцевальный флешмоб.