"Молодая Гвардия" провела около 200 акций в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели по всей стране около 200 акций, посвящённых Международному женскому дню. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе организации.

"В Международный женский день "Молодая гвардия" провела порядка 200 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов. Участниками праздничных акций стали более 20 тыс. активистов МГЕР", - отмечается в сообщении.

В частности, молодогвардейцы присоединились к масштабной акции в стране "Вам, любимые". По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, в 43 регионах активисты вышли на улицы городов поздравить женщин с Международным женским днем.

"Мы не первый год принимаем участие в акции "Вам, любимые!". Сегодня и в преддверии праздника молодогвардейцы подарили женщинам около 30 тыс. цветов", - привели в пресс-службе слова Давыдова.

В пресс-службе также уточнили, что региональные отделения "Молодой гвардии" поздравили женские коллективы больниц, школ, социальных учреждений, тружениц тыла, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых одиноких женщин. Кроме того, в центральных парках семи городов по инициативе МГЕР появились "деревья комплиментов", на ветках которых были размещены таблички с пожеланиями для женщин.

Также в 12 крупных городах России в честь женщин прошли массовые шествия, собравшие порядка 2 тыс. участников. Молодые люди несли транспаранты с фразами "Ты самая красивая", "Ни шагу без комплимента", "Мама, я надел шапку!", "Дорогая, ты права", "Я вынес мусор", "Моя мама просто супер", "Улыбайся" и т. д. Самые массовые шествия состоялись в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани и Омске, отметили в пресс-службе.