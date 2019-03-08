Премьер Канады поздравил женщин с праздником и заявил о необходимости гендерного равенства

ОТТАВА, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил всех женщин мира с Международным женским днем и заявил о важности продвижения гендерного равенства. Об этом в пятницу говорится в его специальном обращении.

"Сегодня в Международный женский день мы поздравляем женщин во всем мире, отмечая их достижения, их вклад [в развитие общества] и их лидерство. Также мы пристально следим за несправедливостью и неравенством, с которыми все еще сталкиваются женщины", - сказал он, призвав "удвоить усилия в деле создания равноправного мира".

"Продвижение гендерного равенства является высшим приоритетом для канадского правительства", - заявил Трюдо. Он отметил, что сформировал свой кабинет министров именно по принципам гендерного равенства - 50% мужчин и 50% женщин, а также напомнил о различных инициативах и программах канадских властей, которые направлены на помощь женщинам как внутри Канады, так и в других странах мира.

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США, где его впервые провели 28 февраля 1909 года. Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. В России его впервые отметили в 1913 году.