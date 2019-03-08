День оленя в Архангельской области собрал около 1,7 тыс. гостей

АРХАНГЕЛЬСК, 8 марта. /ТАСС/. День оленя в Пинежском районе Архангельской области собрал около 1,7 тыс. гостей из разных регионов страны. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представителей организаторов праздника Надежда Уланова.

"По предварительным подсчетам, на празднике собралось около 1,7 тыс. гостей - это не считая самих оленеводов. Большинство гостей из Архангельска и других городов Архангельской области, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Перми", - сказала Уланова.

В празднике принимали участие оленеводы четырех бригад из села Несь Ненецкого автономного округа. "Около 80 человек: это оленеводы, чумработницы и их семьи", - пояснила ТАСС представитель организаторов Елена Шестакова.

Кульминацией праздника стали гонки на оленьих упряжках: женские и мужские заезды. "В женских заездах у нас приняли участие семь упряжек, победительницей стала Раиса Чупрова, она выиграла телевизор", - сказала Уланова.

Как пояснила ТАСС Шестакова, так как праздник проходит 8 Марта, в программе было также дефиле в традиционных нарядах ненцев и коми. "Всем его участницам были вручены призы - серебряные подвески, а также подарки, которые нужны в быту при кочевой жизни", - отметила собеседница агентства.

Также в рамках дня оленя прошел забег среди женщин в традиционной одежде оленеводов - пимах и малицах.