Танковый балет, тысячи тюльпанов, музыка в метро. Как поздравляли женщин в регионах России

ТАСС, 8 марта. Сотни праздничных мероприятий - выставки в трамваях, концерты на станциях метро и танцевальные флешмобы, цветы в подарок от волонтеров и выступления танкистов - прошли в пятницу в регионах России в честь Международного женского дня. О самых необычных акциях и поздравлениях - в материале ТАСС.
Бьюти-акции и стихи от Петрарки
Солдаты Президентского полка и музыканты Президентского оркестра показали лучшие элементы строевой подготовки, исполнили музыкальные композиции и поздравили женщин с 8 Марта букетами цветов в Александровском саду. За 15 минут военнослужащие показали лучшие элементы строевой подготовки, а после команды "вольно" поздравили женщин цветами.
В честь праздника в 11 парках Москвы женщинам дарили белые и розовые тюльпаны, всего их приготовили более 15 тыс. На ВДНХ прошли бесплатные экскурсии, концерт группы "Борис Грим & Братья Грим", а в павильоне №2 "Робостанция" робот Бакстер дарил женщинам цветы.
Московский метрополитен организовал для женщин бьюти-акцию. На шести станциях подземки обустроили импровизированные салоны красоты. А в демонстрационном павильоне досугового центра на Киевском вокзале в пятницу открылись мейкап станции и дизайн-студия одежды.
Яркие поздравления ждали и жительниц Санкт-Петербурга. "На станции метро "Гостиный двор" в 09:00 мск был неожиданный подарок для многих пассажирок: братья Запашные и [депутат Госдумы] Сергей Боярский дарили цветы", - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена. Еще одним подарком стал бесплатный вход в ряд музеев, в том числе в Эрмитаж.
Необычные мероприятия в честь женского дня прошли и в других городах на северо-западе страны. В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области гостям читали лучшие за семь столетий признания в любви от Франческо Петрарки, Уильяма Шекспира, Игоря Северянина. "Это музыкальная гостиная в духе пушкинской эпохи: люди соответствующим образом одеты, в платьях и обязательно с прическами пушкинской эпохи", - сообщила ТАСС пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.
Поздравления от молодогвардейцев и "Единой России"
Активисты партии "Единая Россия" провели в регионах страны акцию "Любимые не только 8 Марта". "Ростовые куклы-медведи вышли на улицы городов в Краснодарском и Приморском краях, в Москве, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу о женщинах нужно не только в Международный женский день", - говорится в сообщении пресс- службы партии на официальном сайте.
В акции в Москве приняли участие депутаты Госдумы, которые подарили женщинам 200 плюшевых мишек. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела порядка 200 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов. Участниками акций в регионах РФ стали более 20 тыс. активистов.
В Старом Осколе на центральной аллее установили так называемое Дерево комплиментов, на котором десятки людей оставили комплименты для женщин. В Курске во время акции "Вам, любимые!" волонтеры дарили цветы прохожим на Театральной площади, радовали букетами и комплиментами сотрудников областного Дома ребенка и Курского дома-интерната, ветеранов войны и труда. Такие же акции прошли в Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Курганской, Свердловской, Челябинской и других областях, в Карачаево-Черкесии, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.
Шествие с необычными лозунгами активисты организовали в Тюмени, Екатеринбурге. Участники несли плакаты "Мы вас любим!", "Мама, я надел шапку!" и "Дорогая, я помыл пол".
В этих же городах и в Санкт-Петербурге состоялась благотворительная акция "Не виновата", организаторы которой решили обратить внимание на проблему насилия над женщинами в семье.
Поздравления в стиле милитари
Необычное поздравление к Международному женскому дню подготовили инструкторы и курсанты окружного учебного центра Западного военного округа (ЗВО) во Владимирской области. Во время занятий по вождению танков Т-72БА и Т-80 они построили сложную фигуру из танков в виде цифры восемь. Таким необычным образом механики-водители поздравили женщин, проходящих службу на должностях учебного центра. Затем они исполнили танковый балет на танках Т-80У и Т-72БА.
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В Североморске женщины-военнослужащие Северного флота приняли участие в специальных состязаниях, где среди прочих заданий нужно было проплыть 50 м в бассейне в военной форме и пробежать эстафету на лыжах с полновесным макетом автомата Калашникова за спиной.
Супруги Бекузаровы, которые являются представителями сборной Центрального военного округа по парашютному спорту, выполнили прыжок с высоты 2,4 км в небе над Екатеринбургом. На высоте 1,5 км женщина получила подарок от своего мужа.
Цветы для иностранок и классическая музыка в метро
В городах Сибири и Дальнего Востока к Международному женскому дню организовали праздничные акции, концерты, экскурсии и мастер-классы. Так, ансамбль Новосибирского академического театра оперы и балета "Музыка для нас" в метро на станции "Площадь Ленина" исполнил произведения итальянских композиторов Антонио Вивальди, Маурицио Каццати, Арканджело Корелли и русского композитора и дирижера Дмитрия Бортнянского.
Передвижную познавательную выставку в трамвае можно было посетить в Улан-Удэ. Она была посвящена жизни и судьбе великих женщин, чьими именами названы улицы города. В Кемерове прошли конкурсы красоты и креатива, а жители Владивостока поздравили иностранных туристок, объяснив им, что за праздник отмечают в России, рассказали ТАСС организаторы акций.
Студенты, волонтеры и сотрудники Туристского информационного центра Приморского края в пятницу в аэропорту Владивостока вручили более 400 тюльпанов гостьям из Китая, США, Японии и Южной Кореи. Цветы также вручали в Красноярске, где проходит Зимняя Универсиада и в город съехалось много иностранных спортсменов и болельщиков.
В Бийске Алтайского края к праздничному дню приурочили выставку народных мастеров. В экспозиции представлены коллекции одежды, вышивок, макраме, картин, сделанных руками местных жительниц.
Солнце, улыбки, тюльпаны
Открытки с поздравлениями получали при регистрации на рейс женщины, вылетающие из Симферополя, а в самом терминале аэропорта на так называемой Зеленой стене к празднику расцвели две сотни хризантем. Украшенная более 30 тыс. растений стена является одной из главных достопримечательностей аэропорта Симферополя.
Цветы женщинам в Ростове-на-Дону волонтеры дарили на главном железнодорожном вокзале и в двух городских больницах, в Волгограде - в железнодорожной больнице и в центре города. В городе Волжский активисты организовали флэшмоб, где на центральной площади волжанки со своими мужьями и детьми с воздушными шарами выстроились в большую цифру восемь. Несколько десятков любителей зимнего плавания приняли участие в массовом заплыве на городском озере в Ессентуках, где местами еще сохранился лед, а температура воды не превышает плюс шесть-семь градусов.
В Пятигорске празднование организовали у знаменитого Провала. На входе в карстовую пещеру подземного озера на горе Машук установили баннер-открытку размером два на шесть метров и подготовили концерт. "Затем над Провалом взлетели сотни воздушных шаров", - рассказали ТАСС в пресс-службе города.
Власти Владикавказа совместно с руководством предприятия "Владтрамвай" в праздничный день сделали бесплатный проезд в трамвае для всех жительниц города, сообщила пресс-служба администрации города, добавив, что женщинам дарили цветы.
В Ингушетии провели порядка 20 мероприятий, это были концерты, выставки и театральные постановки, рассказала ТАСС заместитель министра культуры республики Людмила Гетагазова. "А сегодня в музеях открылись выставки, посвященные этому празднику, в театре юного зрителя театралы ставят пьесы, продолжаются концерты, на которых всем дамам дарят цветы", - отметила она.
На Мемориальном комплексе славы имени А. А. Кадырова в Грозном состоялось открытие выставки "Весенняя палитра души", на которой представлено около 90 произведений живописи, графики мастеров и начинающих художниц.