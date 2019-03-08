Танковый балет, тысячи тюльпанов, музыка в метро. Как поздравляли женщин в регионах России

Солдаты Президентского полка и музыканты Президентского оркестра показали лучшие элементы строевой подготовки, исполнили музыкальные композиции и поздравили женщин с 8 Марта букетами цветов в Александровском саду. За 15 минут военнослужащие показали лучшие элементы строевой подготовки, а после команды "вольно" поздравили женщин цветами.

ТАСС, 8 марта. Сотни праздничных мероприятий - выставки в трамваях, концерты на станциях метро и танцевальные флешмобы, цветы в подарок от волонтеров и выступления танкистов - прошли в пятницу в регионах России в честь Международного женского дня. О самых необычных акциях и поздравлениях - в материале ТАСС.

В честь праздника в 11 парках Москвы женщинам дарили белые и розовые тюльпаны, всего их приготовили более 15 тыс. На ВДНХ прошли бесплатные экскурсии, концерт группы "Борис Грим & Братья Грим", а в павильоне №2 "Робостанция" робот Бакстер дарил женщинам цветы.

Московский метрополитен организовал для женщин бьюти-акцию. На шести станциях подземки обустроили импровизированные салоны красоты. А в демонстрационном павильоне досугового центра на Киевском вокзале в пятницу открылись мейкап станции и дизайн-студия одежды.

Яркие поздравления ждали и жительниц Санкт-Петербурга. "На станции метро "Гостиный двор" в 09:00 мск был неожиданный подарок для многих пассажирок: братья Запашные и [депутат Госдумы] Сергей Боярский дарили цветы", - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена. Еще одним подарком стал бесплатный вход в ряд музеев, в том числе в Эрмитаж.

Необычные мероприятия в честь женского дня прошли и в других городах на северо-западе страны. В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области гостям читали лучшие за семь столетий признания в любви от Франческо Петрарки, Уильяма Шекспира, Игоря Северянина. "Это музыкальная гостиная в духе пушкинской эпохи: люди соответствующим образом одеты, в платьях и обязательно с прическами пушкинской эпохи", - сообщила ТАСС пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

Поздравления от молодогвардейцев и "Единой России"

Активисты партии "Единая Россия" провели в регионах страны акцию "Любимые не только 8 Марта". "Ростовые куклы-медведи вышли на улицы городов в Краснодарском и Приморском краях, в Москве, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу о женщинах нужно не только в Международный женский день", - говорится в сообщении пресс- службы партии на официальном сайте.

В акции в Москве приняли участие депутаты Госдумы, которые подарили женщинам 200 плюшевых мишек. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела порядка 200 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов. Участниками акций в регионах РФ стали более 20 тыс. активистов.

В Старом Осколе на центральной аллее установили так называемое Дерево комплиментов, на котором десятки людей оставили комплименты для женщин. В Курске во время акции "Вам, любимые!" волонтеры дарили цветы прохожим на Театральной площади, радовали букетами и комплиментами сотрудников областного Дома ребенка и Курского дома-интерната, ветеранов войны и труда. Такие же акции прошли в Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Курганской, Свердловской, Челябинской и других областях, в Карачаево-Черкесии, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Шествие с необычными лозунгами активисты организовали в Тюмени, Екатеринбурге. Участники несли плакаты "Мы вас любим!", "Мама, я надел шапку!" и "Дорогая, я помыл пол".

В этих же городах и в Санкт-Петербурге состоялась благотворительная акция "Не виновата", организаторы которой решили обратить внимание на проблему насилия над женщинами в семье.

Поздравления в стиле милитари

Необычное поздравление к Международному женскому дню подготовили инструкторы и курсанты окружного учебного центра Западного военного округа (ЗВО) во Владимирской области. Во время занятий по вождению танков Т-72БА и Т-80 они построили сложную фигуру из танков в виде цифры восемь. Таким необычным образом механики-водители поздравили женщин, проходящих службу на должностях учебного центра. Затем они исполнили танковый балет на танках Т-80У и Т-72БА.