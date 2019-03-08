Генсек ООН: человечество все еще живет в мире, где права женщин подавляются

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Мужчины продолжают доминировать в мире, несмотря на достигнутый в последние десятилетия прогресс в области прав женщин. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу на мероприятии, которое прошло во всемирной организации в связи с Международным женским днем.

Он отметил, что "в последние десятилетия произошел значительный прогресс в борьбе за права женщин и их лидерство", однако этих побед "далеко не достаточно". "Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчин. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий", - добавил он.

"Женщины все еще сталкиваются с огромными препятствиями на пути к участию в работе органов власти", - отметил глава всемирной организации в этой связи. Он сослался на данные Всемирного банка, согласно которым лишь "шесть экономик мира предоставляют мужчинам и женщинам равные права в тех областях, которые влияют на их (экономик) работу". "И если данная тенденция будет продолжена, понадобится 170 лет, чтобы ликвидировать существующую разницу", - предупредил генсек ООН.

Гутерриш также обратил внимание, что "повестка националистов и популистов зачастую усугубляет гендерное неравенство". "В некоторых странах, несмотря на общее снижение числа убийств, количество убийств женщин возрастает, - сообщил он. - В других странах мы видим отход от правовой защиты жертв насилия и женского обрезания". "Использование сексуального насилия в качестве одной из тактик конфликта продолжает наносить травмы людям и целым сообществам", - добавил генсек.

"В Международный женский день давайте добиваться того, чтобы женщины могли влиять на формирование политики и инфраструктуры, влияющих на наши жизни", - призвал Гутерриш. "Давайте поддержим тех девушек и женщин, которые ломают преграды на пути к созданию лучшего мира для всех!" - заключил он.