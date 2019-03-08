Группа детей из Китая может приехать в "Артек" в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Глава управления международных обменов Чжэнчжоуского университета (Китайская Народная Республика) Чжоу То, побывав в пятницу в детском центре "Артек", сообщил, что, возможно, в августе в "Артек" приедет первая группа детей из Китая.

"Надеемся, что в августе мы уже сможем привезти в "Артек" первую группу детей из Китая", - приводит слова Чжоу То пресс-служба "Артека".

В свою очередь и.о. директора МДЦ "Артек" Константин Федоренко отметил, что "двери международного детского центра открыты для всего мира". Руководитель "Артека" сказал, что деловая повестка встречи с китайским гостем состоит в обсуждении механизмов детского обмена и выразил надежду на то, что основой конкурсного отбора китайских детей станет стремление к изучению русского языка. "Сегодня мы обсуждаем детали обмена и отбора детей с обеих сторон. Мы хотели бы, чтобы конкурсы, на которых будет строиться отбор, касались знания русского языка и культуры", - подчеркнул Федоренко.

По данным пресс-службы, Чжоу То выразил восхищение "Артеком" и отметил его привлекательность для китайских школьников. "Как только мы увидели "Артек", мы поняли, что это самое красивое место на земле, и китайские дети обязательно здесь должны побывать. Цель моего визита - содействовать культурному и образовательному обмену молодежи Китая и России", - сказал Чжоу То, добавив, что в Китае растет популярность русского языка и в старших классах многие школьники изучают русский язык и сдают по нему экзамен.

Чжоу То высоко оценил современную инфраструктуру детского центра, образовательные возможности, уровень медицинского сопровождения и безопасности детей. Он посетил Всероссийскую книжную детскую ярмарку, которая проходит в "Артеке". Он отметил, что несмотря на популярность чтения на смартфонах и планшетах, китайские образовательные учреждения и ведомства проводят особую политику пропаганды бумажных книг - это сокровища культуры и цивилизации. С ним согласился Федоренко, заметив, что "взрослые должны собственным примером показывать отношение к книге - книга должна быть у взрослого в руках".