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Постпредство РФ поздравило женщин в ООН с 8 марта

Российские дипломаты вручили коллегам цветы
Постпред России в ООН Василий Небензя ООН
Описание
Постпред России в ООН Василий Небензя
© ООН

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Обсуждение темы Южного Судана в Совете Безопасности ООН началось в пятницу по-праздничному - всех женщин-дипломатов, принимающих участие в дискуссии, сотрудники российского постпредства встречали цветами.

"Прежде всего, хотел бы поздравить вас лично и всех женщин-сотрудниц Секретариата ООН и аккредитованных при ООН постоянных представительств с Международным женским днем", - сказал в начале своего выступления постпред России Василий Небензя. "Именно по случаю этого замечательного праздника мои коллеги, по заведенной в России традиции, вручали вам цветы", - добавил он.

Дипломат назвал символичным тот факт, что праздник зародился в Нью-Йорке, когда 8 марта 1857 года женщины вышли на демонстрацию, требуя равных прав с мужчинами. "За сам праздник нам, наверно, надо поблагодарить наших немецких коллег и лично моего друга [постпреда Германии при ООН] Кристофа Хойсгена, чья соотечественница Клара Цеткин в 1910 году предложила учредить этот праздник", - уточнил он.

Ранее в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии, которое прошло во всемирной организации в связи с Международным женским днем, констатировал, что мужчины продолжают доминировать в мире, несмотря на достигнутый в последние десятилетия прогресс в области прав женщин. Он призвал добиваться того, чтобы женщины могли влиять на формирование политики и инфраструктуры, воздействующей на жизни людей.

Теги
СШАГерманияРоссияНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, Антониу
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