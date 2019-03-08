В Германии умерла "Юная Мисс Вселенная" из Нидерландов

ТАСС, 8 марта. Голландка Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году удостоилась титула "Юная Мисс Вселенная" (Miss Teenager Pageant), умерла в Мюнхене на 20-м году жизни.

"Наша жемчужина ушла из жизни 6 марта в 22:47 [00:47 7 марта мск]. В это невозможно поверить, наши сердца по-настоящему разбиты ", - написали родители Лотте в четверг в ее Instagram.

Согласно информации британской газеты The Sun, юная Лотте скончалась накануне своего 20-летнего юбилея, не выходя из состояния искусственной комы, в которую была погружена после падения на австрийском горнолыжном курорте и последующего за ним сердечного приступа двумя неделями ранее.

Организаторы конкурса "Юная Мисс Вселенная" на своей странице в Facebook выразили глубокие соболезнования семье Лотте в связи с ее скоропостижной смертью.