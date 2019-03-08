Президент Судана освободил женщин, задержанных за участие в протестах

ТАСС, 9 марта. Президент Судана Омар аль-Башир приказал 8 марта освободить из-под стражи всех женщин, задержанных за участие в антиправительственных протестах. Об этом в субботу сообщило агентство AFP.

"Я приказываю [главе Национальной службы разведки и безопасности Судана] Салаху Гошу освободить всех задержанных женщин", - цитирует агентство заявление главы государства, сделанное в ходе приема в президентском дворце.

По данным AFP, в пресс-службе президента подтвердили, что глава государства дал соответствующие указания. Агентство не уточняет, о каком количестве задержанных женщин идет речь, но указывает, что с декабря в Судане были задержаны сотни активистов, среди которых лидеры оппозиции и журналисты.

В 2018 году инфляция в стране выросла на 70%, а национальная валюта обрушилась по отношению к доллару с 18 до 60 фунтов за $1. Глубокий экономический кризис спровоцировал массовые акции протеста, которые не стихают в Судане с декабря.

22 февраля президент объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелой социально-экономической ситуации. Тогда же он распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций, а в рядах правящей партии "Национальный конгресс" на местах начались увольнения всех руководителей региональных подразделений. Кроме того, аль-Башир подписал указы о запрете в стране массовых собраний, забастовок и акций протестов, а также запрете на торговлю и хранение субсидируемого топлива вне официальных каналов. Еще одно его распоряжение связано с введением новых правил и ужесточением контроля за продажей и перевозкой иностранной валюты и золота.