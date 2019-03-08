Волонтеры ЮАР провели акцию в честь 8 марта для сотрудниц детского сада

ПРЕТОРИЯ, 9 марта. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Южноафриканские волонтеры международной платформы "Команда будущего" в Международный женский день отправились поздравлять сотрудниц детского сада в городе Каллинан, расположенном в 50 км от Претории. Помимо раздачи подарков и угощений от спонсоров, в программе акции, прошедшей в присутствии корреспондент ТАСС, была мотивационная лекция и посещение дома семьи мигрантов из Малави.

"Лично уже получила свою шоколадку на 8 марта, но для меня главное не это", - признается член группы волонтеров Кимберли Муди. По словам девушки, являющейся также официальным представителем Молодежного экономического альянса ЮАР, Международный женский день - это, прежде всего, повод обратить внимание на социальные проблемы, с которыми сталкиваются ее соотечественницы и протянуть им руку помощи. Ее лекцию о необходимости преодолеть пассивность и инертность, смело взяв свою судьбу в собственные руки, собрались послушать не только сотрудницы детского сада "Эберназер", куда прибыла в пятницу группа молодых людей, но и некоторые ученицы соседней школы. Самые активные участницы беседы ушли домой с памятными сувенирными подарками - блокнотами и журналами, после каждая из них получила еще и сладкий десерт.

Директор детского сада "Эбернезер" Селина Селло также видит главной проблемой южноафриканских женщин привычку целиком и полностью полагаться на своих мужчин, что ограничивает их собственную инициативу, лишает самостоятельности. "Мы стараемся с ними работать, призывать к большей активности, объединяться для того, чтобы вместе добиваться поставленных целей. Важно давать им в руки не рыбу, а удочку" - говорит она.

Впрочем, без подарков в этот праздничный день также не обошлось. Один из молодых предпринимателей, также участвующий в волонтерском движении, приобрел на свои деньги целый мешок новой обуви для местных школьников.

Напоследок делегация волонтеров и местных соцработников нанесла визит в дом мигрантов из Малави, которые поселились в Каллинане около семи лет назад, но все еще живут без документов, дающих право на легальную работу в ЮАР. "Нам удалось устроить четверых детей из этой семьи в местную школу. И среди наших граждан есть те, кто живет в столь же крайней бедности, но таким семьям, как эта - приходится особенно тяжело", - подчеркнула Селло.

"Команда будущего" - международная волонтерская платформа, учрежденная во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в Сочи. По случаю 8 марта ее активисты поздравляют женщин и девочек во многих странах мира. На Черном континенте помимо ЮАР похожие праздничные мероприятия прошли в Камеруне, Кении, Танзании и Того.