В Мехико прошла посвященная 8 марта акция Make her smile

МЕХИКО, 9 марта. /ТАСС/. Ряд мероприятий в рамках акции Make her smile, приуроченной к Международному женскому дню, состоялся в Мехико. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу национальный координатор международного молодежного движения Future team Хуан Антонио Кармона Гарсиа.

"Мы организовали конференцию вместе с Национальным политехническим институтом при поддержке министерства образования, - сказал Гарсиа. - Были приглашены докладчицы, которые посвятили свои выступления вопросам равенства полов, а также расширения прав и возможностей женщин".

Кроме того, участники состоявшейся в центре им. Мигеля Отона де Мендисабаля дискуссии обсудили роль женщин коренных народов в современном мексиканском обществе, а также готовность соотечественников согласиться с тем, чтобы люди в настоящее время "получали одинаковую зарплату, имели одинаковые возможности и могли занимать руководящие посты вне зависимости от половой принадлежности".

Гарсиа добавил, что волонтеры Future team раздавали на центральных улицах и площадях Мехико сувениры с символикой Make her smile и поздравляли женщин с 8 марта. "Нередко они реагировали удивленно, однако, когда мы объясняли им, что речь идет о женском дне, и мы хотим их поздравить, они очень радовались", - отметил волонтер.

Гарсиа закончил магистратуру МГИМО и в настоящее время занимается преподавательской деятельностью. Вместе с Future team он участвовал в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году, а также в организации форума "Россия - страна возможностей".

Международная акция Make Her Smile проходит во многих регионах мира, в том числе в таких странах Латинской Америки, как Эквадор и Перу. Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем, дарят цветы и подарки. Каждый участник акции может выложить в Instagram поздравления с хэштегом #MakeHerSmile.