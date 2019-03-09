Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге на Шри-Ланке

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает туристов об опасности лихорадки денге и просит учитывать эту информацию при планировании поездки на Шри-Ланку. Об этом сообщается в субботу на сайте федерального надзорного ведомства.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 390 млн людей в мире болеют лихорадкой денге и около 40% рискуют заразиться. По данным министерства здравоохранения Шри-Ланки, за первые два месяца текущего года в стране зарегистрировали 8904 случая лихорадки денге. Официальные власти контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки денге", - говорится в сообщении.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство считает необходимым соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, а также использовать специальные средства, отпугивающие насекомых.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Одна из самых масштабных эпидемий денге была зарегистрирована на Кубе в 1981 году, когда, по официальным данным, погибли более 150 человек, а заразились порядка 10 тыс.