Лечащий врач-ортопед Виктора Ана проведет бесплатные консультации для жителей Иркутска

СЕУЛ, 9 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские врачи проведут 23 и 24 марта в Иркутске бесплатные медицинские консультации для местных жителей. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в международном департаменте сеульской клиники MedRex, главной специализацией которой является лечение суставов, позвоночника, ортопедия и реабилитационная медицина.

Это будет уже четвертая подобная акция в России: предыдущие три состоялись в мае, сентябре и ноябре прошлого года в Иркутске и Хабаровске. Тогда бесплатный осмотр и рекомендации смогли получить более 60 человек, часть из которых впоследствии отправились на лечение в Южную Корею.

"Не выезжая за пределы страны, россияне смогут получить консультацию врача-специалиста самого высокого класса, а также ответы на вопросы, касающиеся лечения суставных заболеваний", - отметили в клинике. Прием в Иркутске пройдет под руководством доктора Юн Чжэ Уна - лечащего врача-ортопеда шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

В последние годы набирают популярность медицинские туры из России в Южную Корею, где насчитывается множество многопрофильных медицинских центров с самым современным оборудованием и квалифицированными врачами. Развитие взаимодействия в области медицины между двумя странами является одним из пунктов программы "Девяти мостов сотрудничества" президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, озвученной им в 2017 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.