В Польше обнаружили документы с описанием местоположения нацистских сокровищ

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. В Польше заявили об обнаружении документов с описанием мест расположения тайников, в которых нацисты якобы спрятали ценности и предметы искусства в конце Второй мировой войны.

О наличии такого "Военного дневника" сообщил глава польско-немецкого фонда Schlesische Brucke Дариуш Франц Дзевятек. По его словам, эти документы он получил 10 лет назад. "Это был дар, ответ на мою просьбу финансово поддержать наш фонд. Тогда я подчеркивал, что мы не хотим денег, а просим лишь дать нам возможность для продолжения деятельности", - указал руководитель организации в беседе с телеканалом TVN24.

Дзевятек сообщил, что ценные документы он получил от немецкой христианской организации Quedlinburg, которая, в свою очередь, располагала ими благодаря потомку одного из солдат, помогавшему закапывать сокровища. Автор записей - офицер СС Эгон Олленхауэр, который предположительно был помощником Гюнтера Грундманна, в период войны занимавшегося эвакуацией ценностей в регионе Силезия.

Содержание дневника

Как рассказал Дзевятек, находящийся в его распоряжении "Военный дневник" насчитывает 500 страниц. На листках на немецком языке описывается местоположение 11 тайников на территории Нижней Силезии на юге Польши. В записях содержится множество деталей, указано, как защищено хранилище и насколько густой в том месте лес.

По словам Дзевятека, в одном из тайников находится "золото Вроцлава" или "золото Бреслау" - запакованные в водонепроницаемые ящики банковские депозиты, ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документация, которые до сих пор не найдены. "Изначально было вывезено 56 ящиков, но автор описывает, что в этот груз во время транспортировки попал артиллерийский снаряд, поэтому до места схрона довезли только 48 ящиков", - указал глава польско-немецкого фонда.

С его слов в других тайниках спрятаны золото и произведения искусства. В описях есть имена Рембрандта, Рубенса, Караваджо, Моне, Боттичелли. В списке фигурирует и самое ценное из пропавшего из польской коллекции произведение Рафаэля - "Портрет молодого человека". Это картина, похищенная нацистами из собрания князей Чарторыйских.

О своей находке Дзевятек сообщил властям Польши, как того требует польское законодательство. Он рассчитывает на помощь, так как, если верить дневнику, тайники Третьего рейха находятся в труднодоступных местах и часто глубоко под землей. "Это трудоемкое и дорогостоящее дело", - указал он.

По словам Дзевятека, информацию о "Военном дневнике" он передал в министерство национального наследия Польши еще в октябре 2018 года. "После этого воцарилась тишина", - отметил он. В его фонде ждут ответа от властей и следят за местами предполагаемого расположения тайников.

Дзевятек утверждает, что документы подлинные. По его словам, это подтвердили немецкие эксперты. Польские исследователи подчеркивают, что информация о спрятанном в стране золоте Третьего рейха появилась давно, однако впервые найден документ, который можно проверить и изучить.

Золотой поезд

Ранее сообщалось, что группа энтузиастов искала в Польше "золотой поезд", в котором могут храниться сокровища, награбленные фашистами в оккупированной республике. Поиски секретного состава были начаты в августе 2016 года. Несмотря на то, что к работам была привлечена тяжелая техника, включая бульдозеры и экскаваторы, обнаружить ничего не удалось. Приборы тем не менее зафиксировали наличие подземных пустот, которые пока тщательно не исследованы.

По утверждениям ряда польских историков, нацисты, опасавшиеся наступления Красной армии, пытались вывезти из Вроцлава в Валбржих стратегический груз цветных металлов, ценное промышленное оборудование и золото в слитках. Ценность груза и его точный состав неизвестны.

Документально подтверждено лишь то, что состав с этими ценностями выехал из Вроцлава, но в пункт назначения так и не прибыл. Предполагается, что отвечавшие за доставку груза фашисты могли спрятать от советской авиации "золотой поезд" в одном из горных тоннелей, который затем обвалился, на многие десятилетия спрятав драгоценный груз.