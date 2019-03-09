Врачи выписали 18 человек, отравившихся в детскому саду в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больниц 18 человек, госпитализированных после отравления в детском саду дагестанского села Советское, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава Дагестана.

"Шестнадцать детей и двое взрослых, отравившихся в детском садике села Советское Магарамкентского района, выписаны домой. В центральной районной больнице остаются шесть человек. В их состоянии отмечаются заметные улучшения, и в ближайшее время они также будут выписаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детский сад в селе Советское Магарамкентского района Дагестана 6 марта был закрыт после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых. Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело после инцидента.