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Врачи выписали 18 человек, отравившихся в детскому саду в Дагестане

В больнице находятся шесть человек

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больниц 18 человек, госпитализированных после отравления в детском саду дагестанского села Советское, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава Дагестана.

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"Шестнадцать детей и двое взрослых, отравившихся в детском садике села Советское Магарамкентского района, выписаны домой. В центральной районной больнице остаются шесть человек. В их состоянии отмечаются заметные улучшения, и в ближайшее время они также будут выписаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детский сад в селе Советское Магарамкентского района Дагестана 6 марта был закрыт после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых. Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело после инцидента.

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