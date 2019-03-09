Более 15 тыс. жителей Самары посетили выставку "Сирийский перелом"

ТАСС, 9 марта. Поезд с передвижной выставкой трофейного вооружения из Сирии в субботу сделал остановку в Самаре, сообщила пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 15 тыс. жителей и гостей Самары посетили железнодорожную передвижную военно-патриотическую выставку "Сирийский перелом" на центральном перроне железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

На выставке представлены более 500 образцов трофейной техники и вооружения из Сирии - бронеавтомобили, беспилотные летательные аппараты, инженерная техника, ракетно-артиллерийское вооружение. Жители Самара смогли также увидеть работы военных художников и фотографов.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны Российской Федерации, она стартовала 23 февраля, а завершится 27 апреля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области. Поезд пройдет более 28 тысяч километров, сделает остановки в 60 городах России.

"Кроме того, на вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в который обратилось более 450 человек. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии", - указано в сообщении.