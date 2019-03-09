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Умер Владимир Этуш

Мединский назвал смерть Этуша невосполнимой утратой для российского театра и кино

Народный артист СССР умер в возрасте 96 лет

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося в субботу в возрасте 96 лет.

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"Скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Невосполнимая утрата для нашего театра и кино. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", - написал министр на своей странице в Twitter.

Прощание с Владимиром Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова, где Этуш служил более 70 лет.

В тот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссияЭтуш, Владимир АбрамовичУмер Владимир Этуш
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