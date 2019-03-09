Мединский назвал смерть Этуша невосполнимой утратой для российского театра и кино

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося в субботу в возрасте 96 лет.
"Скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Невосполнимая утрата для нашего театра и кино. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", - написал министр на своей странице в Twitter.
Прощание с Владимиром Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова, где Этуш служил более 70 лет.
В тот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.