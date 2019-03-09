В РПЦ осудили исполнение песни про бомбардировку США в Исаакиевском соборе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион считает, что в храмах не должны исполняться песни, содержание которых может вызвать критику. Об этом он заявил в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в связи с песней о бомбежке территории США, которую в Исаакиевском соборе ранее исполнил Концертный хор Санкт-Петербурга.

"Я думаю, что таких событий не должно происходить, потому что стены храма должны оглашаться священными песнопениями. На этом храме стоит надпись, которая была сделана его создателями: "Дом мой домом молитвы наречется". Если в храме происходит концерт духовной музыки, то это должна быть именно духовная, религиозная музыка, это не должны быть те произведения, которые могут вызвать соблазн, могут вызвать критику", - сказал митрополит на вопрос о том, как он относится к исполнению подобной песни в соборе.

"Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви, при том, что он может сохранять все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов", - добавил Иларион.

Песня о бомбежке

В феврале в интернете получило широкое распространение видео, на котором артисты Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнили в Исаакиевском соборе шуточную песню советского времени, лирические герои которой отправились бомбить территорию США. Песня была исполнена во время выступления на бис после праздничного концерта ко Дню защитника Отечества.

В пресс-службе музея-памятника Исаакиевкий собор ТАСС сообщили, что его администрация не одобряет исполнение такой песни в стенах собора, а Концертный хор Санкт-Петербурга не согласовал репертуар с руководством музея. Представители Санкт-Петербургской епархии также посчитали исполнение подобной песни в стенах собора неуместным и осудили его.

На официальной странице хора в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что песня является "документом эпохи", ее исполнение не являлось политическим заявлением и не связано с политической конъюнктурой.

О статусе здания

Здание Исаакиевского собора стало музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 30 декабря 2018 года это распоряжение утратило силу, РПЦ пока не подавала новую заявку.

Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.