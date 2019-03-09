Каракас встречает день митингов без света

В городе по-прежнему не работает метро. По информации метрополитена, линии остановлены до нормализации электроснабжения. Международный аэропорт "Симон Боливар" работает, хотя многие рейсы в пятницу были отменены. В терминалах нет света, по сообщениям пассажиров, регистрация велась вручную.

Ситуация, впрочем, уже лучше, чем сутки назад; ночью в городе работала сеть уличного освещения, светофоры. В некоторых помещениях, в том числе магазинах, электричество есть. Лучше всего ситуация с электроснабжением - на востоке города. По сообщениям жителей Каракаса, электричество периодически подается на некоторое время и в другие районы города; прошедшей ночью, например, свет включался в районах Эль Кафеталь и Палос-Грандес.

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Значительная часть Каракаса остается без света утром 9 марта. Об этом сообщает коррнспондент ТАСС с места событий.

По-прежнему плохо работают телефонная связь и интернет. Из-за отсутствия электричества на водонапорных станциях часть жилого сектора остается без воды. Об отсутствии света сообщают также жители по крайней мере 11 штатов, помимо столицы, а именно Ансоатеги, Баринас, Карабобо, Мерида, Миранда, Монагас, Нуэва Эспарта, Португеса, Тахира, Варгас, Сулия.

На этом фоне в Каракасе в субботу пройдут крупные митинги правительства и оппозиции. Лидер противников правительства Хуан Гуайдо ранее призвал своих сторонников выйти на улицы в этот день. Как ожидается, они будут собираться в разных точках города и двинутся к проспекту Виктория, расположенному к югу от центра. Начало сбора запланировано примерно на 10 часов утра (17:00 мск).

Примерно на это же время намечен сбор сторонников президента Николаса Мадуро на проспекте Либертадор в центре города.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.