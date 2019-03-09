Мосгордума готова поддержать инициативу об увековечивании памяти об Этуше

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мосгордума готова поддержать инициативу об установке мемориальной таблички на доме, где жил народный артист СССР Владимир Этуш, в случае поступления такого предложения. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Вне всяких сомнений будет установлена памятная табличка на его доме. Владимир Абрамович не только актер, педагог, он еще и великий гражданин нашей страны. Он добровольцем ушел защищать в ополчении Москву и в дальнейшем также служил доблестно в разных родах войск и дошел до центра Европы, потом после тяжелого ранения вернулся, так что, конечно, вне всякого сомнения", - сказал Герасимов.

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни в больнице, куда его без сознания отвезли в пятницу.

Владимир Этуш родился в Москве. В войну добровольцем ушел на фронт. Воевал в горах Кавказа, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и медалями. В 1944 году был демобилизован в связи с тяжелым ранением. В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова, в труппе которого состоял всю жизнь.

На счету Владимира Этуша, который отдал искусству более 70 лет, свыше 100 ролей. На сцене он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, в сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". Широкую известность получили его роли в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", а также в детской кинокартине "Приключения Буратино" и в мюзикле "Тридцать первое июня".

Этуш - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, отмечен премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".