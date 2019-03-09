Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Этуша

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося в субботу на 97-м году жизни.

"Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш. Блистательный артист, любимый всеми поколениями зрителей. Человек, без которого невозможно представить отечественный кинематограф и театр", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что "уникальный талант [Этуша] сочетал в себе драматическую глубину и блеск комедии, эмоциональность и обаяние, элегантность и удивительную искренность".

Образец настоящего мужества

"Образец настоящего мужества, благородства, верности самым высоким идеалам <...> Служение Отечеству было для него делом абсолютно естественным и необходимым - как дыхание, как ритм сердца", - говорится в телеграмме премьера, размещенной на сайте кабмина.

Медведев отметил, что Этуш был ветераном Великой Отечественной войны и является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а позже 70 лет проработал в Театре имени Вахтангова и Высшем театральном училище имени Щукина. Он воспитал плеяду замечательных актеров, "стал для них примером беззаветной преданности искусству и человеческой порядочности - во всем, что он делал", подчеркнул председатель правительства.

"Владимир Абрамович Этуш остается с нами в спектаклях и кинолентах с его участием, в работах своих учеников. И в пронзительных строках своих книг - воспоминаний о прожитом и пережитом", - отмечается в телеграмме.

Прощание с Владимиром Этушем состоится 12 марта в Театре имени Вахтангова. В тот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.