На Украине отмечают 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Украина отмечает 205 лет со дня рождения поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Шевченко. Традиционные торжественные мероприятия - возложения цветов, чтения стихов, выставки - проходят на малой родине поэта в селе Моринцы Черкасской области, а также в других регионах Украины.

Одной из самых необычных акций стал флешмоб во Львове, где у памятника Шевченко более 400 бандуристов со всей области установили национальный рекорд по исполнению произведений, положенных на его поэзию. В Национальной филармонии в Киеве также запланирован праздничный концерт, во время которого прозвучат произведения на стихи поэта. В Национальном музее Тараса Шевченко в субботу вечером состоится специальный показ художественной ленты "Тарас. Возвращение".

Традиционно в день рождения поэта президент Украины Петр Порошенко в Каневе Черкасской области вручил Шевченковские премии выдающимся деятелям культуры и искусства.

Глава государства воспользовался отмечаемой годовщиной, чтобы напомнить украинцам о своих предвыборных лозунгах. Одна из частей его речи была посвящена росту боеспособности армии за время его президентства. В этом контексте он назвал Шевченко духовным оружием украинцев. "Теперь [сборник] "Кобзарь" очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой, а это значит, что Шевченко - наше украинское духовное оружие, так же необходимое, как танки и пушки", - сказал он.

Президент также заявил, что за пять лет освободил Украину "от культурной оккупации", а украинский язык, который воспевал Шевченко, занял надежное место в жизни граждан. Порошенко не упустил также возможность напомнить о третьем своем предвыборном лозунге - о получении Украиной томоса об автокефалии, который, по его словам, разорвал последние "цепи, связывающие с Россией".

Поэзия Тараса Шевченко, в частности сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Тараса Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.