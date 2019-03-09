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Арктика сегодня

Первый фестиваль корюшки в Индиге Ненецкого АО собрал около 200 участников

Соревнования по ловле корюшки на удочку стали главным событием фестиваля

ТАСС, 9 марта. Первый фестиваль корюшки в поселке Индига Ненецкого автономного округа собрал около 200 гостей. Как в субботу рассказала ТАСС представитель организаторов Ольга Суховарова, это были как местные жители, так и участники из других населенных пунктов НАО, а также из Архангельска, Москвы и Белоруссии.

"В фестивале приняли участие около 200 человек, из Индиги, Нарьян-Мара, поселка Красное, Нижней Пеши, из Москвы, Архангельска, приехали гости из Белоруссии", - сказала Суховарова.

Главным событием фестиваля стали соревнования по ловле корюшки на удочку. "Первое место заняла Нина Грин, ей 60 лет, за час она поймала 4 кг рыбы, второе место занял Егор Выучейский, ему 12 лет, а третье место у Александра Меньшикова из Архангельска", - перечислила собеседница агентства, отметив, что рыбалку пришлось проводить в метель.

В рамках фестиваля прошел кулинарный конкурс "Битва сковородок". "Мы оценивали не только вкус блюд, но и эстетику, насколько оно красиво оформлено", - пояснила Суховарова.

Ненецкий мастер Николай Вылка украсил площадку фестиваля снежными скульптурами, четыре команды гостей соревновались в конкурсе снежной скульптуры. "Победила команда из Москвы, она сделала композицию под названием "Очаг", изобразив ненецкий чум", - добавила представитель организаторов.

Индига находится в 170 км от Нарьян-Мара, дороги к поселку нет, участники добирались или рейсовым вертолетом или на снегоходах из Нарьян-Мара. В дальнейшем организаторы планируют развивать в поселке гастрономический туризм. Индига была основана мезенскими поморами в XVIII веке, ее население традиционно занималось рыболовным промыслом. В поселке проживает около 630 человек.

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