На станции МЦК "Площадь Гагарина" открылась выставка в честь дня рождения космонавта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен в субботу присоединился к празднованию 85-летия со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина и организовал тематическую выставку на станции МЦК "Площадь Гагарина", сообщила пресс-служба столичной подземки.

"На выставочной площадке метро между станциями МЦК "Площадь Гагарина" и "Ленинским проспектом" 9 марта открылась планшетная выставка "Наш Гагарин", подготовленная совместно с московским Музеем космонавтики. Она познакомит пассажиров с жизнью космонавта Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках выставки установлены костюм-скафандр и макеты ракет. Платформа станции МЦК "Площадь Гагарина" оформлена фотографиями сделанными героем РФ, российским космонавтом Олегом Кононенко, который сейчас находится на орбите.

Кроме того, по данным пресс-службы, в субботу герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Ревин причитал приглашенным на станцию МЦК "Площадь Гагарина" лекцию о космосе и своих экспедициях, на которой присутствовали воспитанники учреждения для лишившихся родителей и дети с особенностями в развитии.