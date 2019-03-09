Умер настоятель Казанского собора в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерей Павел Красноцветов скончался в субботу в возрасте 87 лет, сообщается на официальном сайте собора.

"9 марта 2019 года на 88-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что отпевание пройдет в Казанском соборе 13 марта, обряд проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Казанский собор - один из крупнейших храмов Санкт- Петербурга. Он расположен на Невском проспекте, открыт в 1811 году.