В Каракасе возникли серьезные перебои в работе мобильной связи

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Жители Каракаса испытывают серьезные проблемы с мобильной связью - совершить даже обычный звонок по телефону и ли отправить sms-сообщение практически невозможно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

С утра связь работала относительно нормально, хотя в условиях отсутствия электричества некоторые перебои возникали. Включался даже мобильный интернет. Резкое ухудшение произошло примерно в 11:00 (18:00 мск). С тех пор телефоны подключаются к сети лишь периодически.

Ухудшение связи произошло на фоне проведения правительством и оппозицией крупных митингов.

В Каракасе, между тем, по-прежнему нет электроснабжения, в большей части города не работают светофоры, отсутствует свет в тоннелях, нет электричества в магазинах.