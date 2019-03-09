Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного Porsche

ТАСС, 9 марта. Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей на 8 марта подарил поклонник, она попросила его продать спорткар и инвестировать деньги в республику. Об этом в пятницу сообщило государственное информационное агентство региона "Татар-Информ".

Как сообщалось ранее, Минуллина рассказала российскому телеведущему Леониду Якубовичу, что поклонник подарил ей Porsche в честь праздника. Они беседовали в пятницу в Доме правительства Татарстана. На видеозаписи, размещенной в пятницу местным изданием "Бизнес Online", Минуллина сообщила, что не знает, как оформлять дорогой автомобиль.

"Подарили - да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан", -- цитирует Минуллину информационное агентство.

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