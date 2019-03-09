Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

ТАСС, 9 марта. Власти Чувашии не склонны ставить в зависимость доходы педагогов с их ленью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашии, размещенном на портале органов власти региона в связи с высказываниями руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева.

"В субботу в ряде СМИ появилась информация, что руководитель администрации главы региона на сессии Госсовета Чувашии якобы "объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью и тем, что они мало работают". Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

"Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставки, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами президента России. У кого нагрузка больше, - у того, соответственно, выше уровень заработной платы. Слова "лень, ленивые" и т. п. в речи Васильева не звучали вообще", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе указали, что "существуют видео- и аудиозаписи выступления Васильева перед депутатами, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ".