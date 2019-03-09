Международный аэропорт Каракаса без света. Город не отпускает

КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара, расположенный под Каракасом и являющийся главной воздушной гаванью Венесуэлы, испытывает серьезные затруднения из-за перебоев с электричеством. Тысячи людей пытаются улететь. Многие рейсы отменены. В терминалах жарко: кондиционеры не работают, у некоторых в условиях многочасовых ожиданий не выдерживают нервы, вспыхивают перепалки.

В залах аэропорта свет периодически появляется благодаря резервным источникам питания, но затем пропадает вновь. Каждый всполох сопровождается аплодисментами или гулом разочарования. Онлайн-табло не работают. Чтобы найти правильную стойку, нужно протиснуться через толпы людей, многие из которых просто сидят на чемоданах или лежат на полу во весь рост, ожидая появления хоть какой-то информации.

На стойках разъясняют, что при отсутствии света все посадочные талоны заполняются вручную, контроль могут пройти группы по 30-50 человек, иначе рейс считается отмененным. Но и это не помогает. Даже при наличии "кворума" пассажиров рейсы отменяют один за другим, переносят на два или три дня. Лишь раз в час слышатся ликующие возгласы тех, кому раздали посадочные и у кого забрали чемоданы на специальную тележку.

Не проблемы компании

Сотрудники авиакомпаний поясняют, что не могут предоставить пассажирам при переносе рейса питание и проживание в отеле. "Это не проблема авиакомпании, это проблема страны, в которой вы находитесь", - слышится на стойках. Тут же люди начинают обсуждать ситуацию с ГЭС и причины отключения электроэнергии по всей Венесуэле, которое наблюдается уже двое суток.

Пассажирам советуют просто ждать. Тем временем поток людей увеличивается. Некоторым становится плохо в сильной духоте. Телефонная связь и интернет отсутствуют.

Жажда и новости

Пассажиры, которые провели в терминале с десяток часов, жалуются, что никто не раздает воду. Часть туалетных комнат просто закрыта, перед открытыми скапливаются большие очереди. Прилавки и кафе закрыты, перекусить негде.

У прибывающих в аэропорт людей ожидающие спрашивают, есть ли новости на политическом фронте, как прошли митинги оппозиции и сторонников президента.

Вернуться в город - тоже задача не из простых. Часть улиц перекрыта полицией или военными. Возникают многокилометровые пробки. Кое-где ощущается запах дымовых шашек, что свидетельствует об эпизодических столкновениях сторон.

В известных сетевых отелях работают резервные источники питания, но и их хватит только на несколько суток. В домах же венесуэльцев отсутствует не только свет, но и вода. Многие подчеркивают, что Каракас впервые столкнулся с таким многочасовым перебоем, поэтому жители города оказались к этому не готовы.