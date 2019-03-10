Вторая группа детей из башкирского Сибая вылетела лечиться в Крым

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вторая группа из 250 детей отправилась на оздоровительный отдых на море в Крым из башкирского Сибая, где ухудшилась экологическая обстановка из-за тления руды на местном карьере. Об этом в воскресенье сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды на закрытом карьере, специалисты проливают очаг. В ходе посещения Башкирии в январе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая на лечение и профилактику из-за сложной экологической ситуации в городе. Первая группа из 250 детей вернулась из Крыма 6 марта.

"Двумя рейсами отправили в Крым еще 250 ребят. Так же, как в прошлый раз, волнуемся, так же радуемся за них. Все организационные вопросы продуманы до мелочей и подкреплены опытом первой группы. Подобрали хорошую команду сопровождающих, с ними ребята будут в надежных руках", - написал Афзалов, добавив, что дети будут отдыхать на море две недели.