США и Канада перешли на летнее время

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в воскресенье в 02:00 по местному времени (10:00 мск) перешли с зимнего на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед.

Разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где, в частности, расположены Вашингтон и Нью-Йорк, теперь составляет не восемь, а семь часов. На зимнее время часы в США переведут в ноябре.

Перевод времени не является обязательным для всех штатов, владений и территорий. Не осуществляют его, в частности, Аризона и Гавайи, ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико, американские Виргинские Острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа.

С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США Бенджамин Франклин (1706-1790). Он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в весенне-летний период открывать и закрывать магазины раньше, чтобы сэкономить на освещении.

Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением 28-го президента страны Вудро Вильсона (1856-1924). Однако год спустя законодатели высказались против перехода. Лишь в 1966 году в США был принят соответствующий закон. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия.

В соответствии с решением Конгресса США от 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.

Ситауция в Канаде

Канада в воскресенье в 02:00 по местному времени (10:00 мск) перешла с зимнего на летнее время, переведя часовые стрелки на час вперед. Разница между Оттавой и Москвой теперь составляет семь часов, а не восемь, как раньше.

Канадцы уже 111 лет переходят на "летний режим", считая, что это позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы, так как у населения появляется лишний светлый час. На зимнее время в стране вернутся только 3 ноября 2019 года.

Не вся Канада будет жить по новому времени. Часы не переводят в большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут.

Впервые в Канаде перешли на летнее время в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио). В 1916 году эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио, а также в Сент-Джонсе на острове Ньюфаундленд. Сейчас этот город является столицей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, которая вошла в состав Канады в 1949 году.

Почти все канадские регионы стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня только к концу 1960-х годов.