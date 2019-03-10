Власти Калининграда ожидают роста турпотока в регион в 2019 году на уровне 8%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Рост турпотока в Калининградскую область в 2019 году ожидается на уровне не менее 8% по отношению к рекордным показателям 2018 года - 1,52 млн человек. Об этом сообщил ТАСС на международной туристической выставке "Интурмаркет" министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы взяли за новую точку отсчета 2018 год, несмотря на то, что был чемпионат мира по футболу, [благодаря которому] были рекордные показатели по посещаемости, по проживанию, по длительности пребывания туристов. Мы зафиксировали в прошлом году 1 млн 520 тыс. туристов, мы взяли это за новую точку отсчета, и в этом году мы хотим увеличить этот показатель примерно на 8%", - сказал он.

Ермак отметил, что рост потока туристов в регион ожидается в связи с запуском механизма электронной визы для иностранцев - он заработает с 1 июля 2019 года.

"Мы сейчас ждем список стран, которые будут пользоваться этим режимом электронных виз, для того, чтобы провести в них презентации региона <…> В 2020 году нам тоже будет, чем удивить наших потенциальных гостей, потому что у нас заработает круизный терминал в городе Пионерский, заработает паромная переправа между городами Балтийского моря (имеется в виду паром Балтийск - Усть-Луга, который соединит Калининградскую и Ленинградскую области - прим. ТАСС), соответственно, у нас будет большой приток туристов, и это сильно изменит инфраструктуру туристического рынка Калининградской области", - добавил министр.

Говоря об участии Калининградской области в "Интурмаркете" в 2019 году, Ермак отметил, что, в отличие от прошлых лет, большое внимание в работе выставочного стенда региона уделяется проекту "Путешествие мечты".

"Этот проект связан с организацией турпоездок для групп маломобильных людей с ограниченными возможностями. Наш экскурсовод - Светлана Нигматуллина - единственный в России сертифицированный гид-экскурсовод инвалид-колясочник - она представляла этот продукт. Мы представляем его не как какой-то социальный проект - это бизнес-проект, на котором можно зарабатывать, потому что люди с ограниченными возможностями здоровья довольно активно хотят путешествовать, они хотят ездить по стране и смотреть другие регионы", - пояснил Ермак, отметив, что в Калининградской области созданию необходимой для маломобильных туристов инфраструктуры уделяется серьезное внимание.

XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта.