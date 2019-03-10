Российские соотечественники в Южной Корее встретили Масленицу на острове в Желтом море

СЕУЛ, 10 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Народные гулянья по случаю Масленицы прошли в субботу в пригороде Инчхона, на острове Канхвадо в Желтом море. В мероприятии, организованном Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС), посольством РФ в Республике Корея и другими организациями, приняли участие около 300 российских соотечественников.

Программа праздника включала концерт, конкурсы и традиционные масленичные игры, хороводы и пляски, чаепитие с блинами. Кульминацией гуляний стало сожжение чучела Масленицы. Примечательно, что именно из-за этого организаторам оказалось довольно сложно подобрать место проведения праздника: в Южной Корее разведение открытого огня разрешено в строго отведенных местах и жестко регламентировано. Поэтому площадка, удовлетворяющая всем требованиям, оказалась на острове в 60 км от Сеула.

"В этот замечательный день на острове Канхвадо собрались российские соотечественники, проживающие во всех уголках Южной Кореи, представители посольства России в Республике Корея, наши друзья из стран СНГ и, конечно, наши корейские друзья. Приятно осознавать, что здесь образовался островок, где мы все собрались, помня обычай наших предков вместе проводить народные праздники. Вместе мы большая семья, не забывающая свои истоки", - сказал в приветственной речи посол РФ Андрей Кулик.

Он пожелал всем соотечественникам "уверенно смотреть в будущее и стремиться к маленьким и большим свершениям". "И чтобы ни один блин в жизни не был комом", - добавил глава российской дипломатической миссии в Южной Корее.

КСОРС - это совещательный орган организаций российских соотечественников в Республике Корея, созданный коллективно на добровольных началах. Целью его создания является консолидирование российской диаспоры, проживающей в этой стране.