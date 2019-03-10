Офтальмологи призвали Макрона запретить использование резиновых пуль полицией

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Французские офтальмологи направили письмо президенту республики Эмманюэлю Макрону, в котором призвали его ввести запрет на использование полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль во время демонстраций из-за большого количества травм глаз. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Journal du Dimanche, которая также распространила текст письма на своем сайте.

В письме, датированном 6 февраля, врачи указывают на беспрецедентное количество травм глаз в последние недели, приводящих к потери зрения. "Такой эпидемии серьезных травм глаз никогда не было", - отмечают они.

"Повреждения глаз в последние недели вызваны не случайностью или неопытностью, - обращают внимание офтальмологи. - Множество пуль, выпущенных с большой кинетической силой, и присущая оружию [спецружье LBD] неточность приводят к большому количеству увечий". "Мы, офтальмологи, чья профессия заключается в профилактике и лечении глазных патологий, призываем ввести мораторий на применение этого калечащего оружия во время действий правоохранительных органов", - указывается в письме.

Под обращением свои подписи поставили 35 ведущих офтальмологов страны. Газета со ссылкой на медработников также отмечает, что за последние недели зарегистрировано 20 случаев серьезных травм глаз, некоторые из этих травм привели к удалению глаз.

Ранее Сенат Франции (верхняя палата парламента) отклонил предложение, внесенное группой "Коммунисты, республиканцы и экологи", о запрете спецружей LBD, стреляющих резиновыми пулями. Францию за применение опасного оружия уже подвергли критике Совет Европы и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.