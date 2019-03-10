Великий пост. История, смысл и ответы на главные вопросы

Великий пост - время строгих ограничений и молитв. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный - растительное масло и рыба.

Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. При этом, согласно церковным канонам, верующие должны полностью отказаться от еды в понедельник и вторник первой недели поста и в пятницу и субботу последней. В остальные дни разрешается растительная пища (овощи, крупы и т. д.), а в субботу и воскресенье к ней можно добавить растительное масло. В будние дни есть можно лишь раз в день, в субботу и воскресенье - два раза в сутки. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд церковью осуждается.

От воздержания в еде освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, путники, воины, а также те, кто занят тяжелым физическим трудом. Однако им предписано покаяние за нарушение поста.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). На Благовещение, если оно приходится на Четыредесятницу, и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные блюда. Если Благовещение выпадает на Страстную неделю - растительное масло. Накануне Вербного воскресенья - в Лазареву субботу - рыбу есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых, таких, например, как сорок Севастийских мучеников. В деревнях в этот день пекли из теста особые изделия, по форме напоминающие жаворонков, как символ скорого прихода весны.