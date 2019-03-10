Великий пост. История, смысл и ответы на главные вопросы

11 марта у православных в России начинается Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.
Великий пост является самым строгим и продолжительным для христиан. Цель его заключается в покаянии и подготовке верующих к Светлому воскресенью. Предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.
Продолжительность
Великий пост начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней, вплоть до Пасхи (Светлое воскресение). Согласно православным канонам, делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.
Подготовка
Великому посту предшествует четырехнедельный подготовительный период. В его первые две недели запрета на употребление тех или иных продуктов нет. Во время третьей недели верующим не разрешается есть мясо по средам и пятницам, а во время четвертой, на которую приходится Масленица, полностью запрещается употребление всех мясных продуктов.
Последнее воскресенье перед Великом постом (Прощеное воскресенье) в христианской традиции является кульминацией подготовительного периода. В этот день принято каяться и просить друг у друга прощения за нанесенные за год обиды, чтобы очиститься от грехов и сосредоточиться на духовной жизни. В храмах на вечернем богослужении совершается особый чин: после чтения молитвы настоятель просит прощения у присутствующих на службе, то же самое делают и прихожане.
Ограничения
Великий пост - время строгих ограничений и молитв. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный - растительное масло и рыба.
Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. При этом, согласно церковным канонам, верующие должны полностью отказаться от еды в понедельник и вторник первой недели поста и в пятницу и субботу последней. В остальные дни разрешается растительная пища (овощи, крупы и т. д.), а в субботу и воскресенье к ней можно добавить растительное масло. В будние дни есть можно лишь раз в день, в субботу и воскресенье - два раза в сутки. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд церковью осуждается.
От воздержания в еде освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, путники, воины, а также те, кто занят тяжелым физическим трудом. Однако им предписано покаяние за нарушение поста.
Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). На Благовещение, если оно приходится на Четыредесятницу, и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные блюда. Если Благовещение выпадает на Страстную неделю - растительное масло. Накануне Вербного воскресенья - в Лазареву субботу - рыбу есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых, таких, например, как сорок Севастийских мучеников. В деревнях в этот день пекли из теста особые изделия, по форме напоминающие жаворонков, как символ скорого прихода весны.
Завершение
Самый тяжелый период поста приходится на последнюю Страстную неделю, посвященную страданиям и смерти Иисуса Христа. Каждый ее день носит название Великий или Страстной. Особенное значение имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает тайную вечерю, в этот день в храмах читают "Историю страданий Христовых": от предательства Иудой до смерти и погребения. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, от которых затем принято зажигать огонь в домашних лампадах и хранить их до Пасхи. В Великий четверг убирают дом, пекут куличи, начинают красить яйца, готовясь к Светлому воскресению. В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу (полотнище с изображением лежащего в гробу Иисуса) и совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.
В субботу, после вечерней службы и литургии, в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает главный христианский праздник - Пасха, установленный в память о воскрешении Христа.