Снегоуборочные компании в Екатеринбурге отказываются убирать снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Несколько снегоуборочных компаний отказались убирать последствия снегопада на улицах Екатеринбурга, поскольку считают снег твердыми коммунальными отходами (ТКО) и требуют за его уборку отдельную плату. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Ранее мэр города Александр Высокинский поручил решить проблему снежных завалов к 10 марта.

"Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей руководители 14 подрядных организаций решили дать новое определение слову "снег". Это, по их мнению, твердые коммунальные отходы. А значит, с 1 января 2019 года вывоз "нового вида ТКО" должен оплачиваться отдельно по соответствующим тарифам", - сообщили в пресс-службе.

Юристы администрации Екатеринбурга рассматривают возможность ответных действий. "Во-первых, речь идет о расторжении контракта в связи невыполнением его условий, а во-вторых, о возможных исках - по тем же причинам", - отметили в пресс-службе. Соответствующие службы также изучат возможность взыскания издержек с виновников, добавили там.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, муниципальные организации, работающие в сфере содержания городской территории, "по-прежнему относятся к снегу как к снегу и продолжают выполнять свои обязанности".