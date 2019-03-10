Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище 12 марта сразу после прощания в Театре им. Вахтангова. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил директор театра Кирилл Крок.

"Кремация будет на Троекуровском кладбище 12 марта сразу после прощания в театре, которое будет с 10:00 до 12:30 [мск]. В театр мы приглашаем проститься всех зрителей и поклонников, на кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники", - сказал он, отметив, что похороны артиста состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни.

Артист умер в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу. Как уточнил ТАСС источник из окружения артиста, Этуш перенес обширный инфаркт около месяца назад, болезнь после этого усугубилась.