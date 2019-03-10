Проект "Планетоград" в районе Пулковской обсерватории сократят в пять раз

Там добавили, что, по информации от компании-девелопера, основным инвестором и владельцем земельных участков является израильская компания "Моргал Инвестментс", легитимность проекта подтверждена судебными решениями. Однако данный проект вызвал обеспокоенность у значительной части горожан. В адрес правительства Петербурга и врио губернатора поступили многочисленные обращения общественных деятелей и ветеранских организаций с просьбой вмешаться в ситуацию. В решение проблемы активно включились депутат Госдумы Сергей Боярский и депутат заксобрания Андрей Анохин.

"Проект "Планетоград" в районе Пулковской обсерватории будет сокращен почти в пять раз. Согласно достигнутой договоренности, компания ограничится возведением только первой очереди проекта - 330 тыс. кв. м малоэтажного и среднего строительства из ранее запланированных 1,6 млн кв. м", - сообщили в пресс-службе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. Проект жилого комплекса "Планетоград" в районе Пулковской обсерватории Российской академии наук (РАН) будет сокращен не в четыре раза, как сообщалось ранее, а почти в пять раз. Такое решение было принято в воскресенье на рабочей встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя совета директоров "Сэтл Групп" Максима Шубарева, сообщили журналистам в пресс-службе главы врио губернатора Санкт-Петербурга.

В декабре компания-застройщик сообщала, что проект сократился в четыре раза, застройка не затронет "Зеленый пояс Славы" и Большое блокадное кольцо, а также не окажет влияния на объекты ЮНЕСКО. Беглов на встрече 5 марта с президентом РАН Александром Сергеевым обсудил вопросы развития Пулковской обсерватории, собеседники определили принципиальные пути решения сложившейся ситуации.

"На сегодняшней встрече врио губернатора с руководителем компании "Сэтл Групп" Максимом Шубаревым решение о корректировке проекта было подтверждено обеими сторонами", - подытожили в пресс-службе

Ранее планировалось, что "Планетоград" будет представлять собой малоэтажный жилой комплекс высотой четыре этажа с мансардой, состоящий из четырех кварталов. В "Планетограде" предполагалось строительство восьми школ, восьми детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгового центра, магазинов. Соглашение о создание "Планетограда" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году, его сумма составляла 104,1 млрд рублей.

О памятниках и обсерватории

"Зеленый пояс Славы Ленинграда" является крупнейшим памятником блокады города. Это комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград 1941-1944 годов. В основу его планировки положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Мемориал возводился "методом народной стройки", в его создании участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда. Общая протяженность "Зеленого пояса Славы" составляет свыше 200 км и включает в себя зеленые насаждения, внутри которых находятся 26 монументов, дополнительно девять памятников установлены на Ораниенбаумском плацдарме и семь памятников на Дороге жизни.

Комплекс состоит из условных Большого и Малого блокадного кольца. Большое кольцо проходит от города Красное Село, Пулковских высот, Колпина, Кировска, западного берега Ладожского озера, Васкелова, Лемболова, Белоострова и далее вдоль северного побережья Финского залива до Санкт-Петербурга.

Обсерватория была основана в 1839 году южнее Петербурга на Пулковских высотах. В ней возникли идеи создания крупнейшего в стране шестиметрового оптического телескопа БТА, самого большого в мире радиотелескопа РАТАН-600 и других. В настоящее время одной из проблем обсерватории стала близость к разрастающемуся городу и "световое загрязнение" неба. В связи с этим в июне президиум РАН рекомендовал перевести наблюдения на Кавказ в Кисловодскую наблюдательную станцию.

С 1990 года обсерватория входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников", включая кладбище Пулковской обсерватории.