В РПЦ призвали верующих не просить прощения через sms в Прощеное воскресенье

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Формальная рассылка через интернет или sms-сообщения тематических картинок, посвященных Прощеному воскресенью, не имеет ничего общего с христианским пониманием, сказал в воскресенье ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Прощеное воскресенье - нынешний последний день Масленой недели перед Великим постом, в православии начинающейся за 55 дней до Пасхи. Он посвящен духовному очищению после праздника перед постом. В этот день принято просить у близких прощения за причиненные обиды и навещать могилы родных, а в храмах вечером совершается особый чин прощения.

"Вошедшая в последнее время мода на рассылки умилительных картинок и рифмованных текстов про то, что "я прощаю и вы меня простите", не имеет ничего общего с истинным смыслом прощения как непременного условия для вступления в Великий пост. Недостаточно просто формально разослать по своей адресной книге слова "простите и я прощаю" - это будет подделка, обман самого себя", - сказал он.

По словам Волкова, в Прощеное воскресенье нужно вспомнить о по-настоящему близких людях, а не заниматься массовой рассылкой одинаковых сообщений. "Нужно не отправлять sms-ки незнакомым людям, а позвонить родителям, друзьям, родным. Дело не в объеме, а в качестве. Если мы сможем хотя бы одного человека простить по-настоящему, это будет огромным событием перед началом поста", - подчеркнул священник.