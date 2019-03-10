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Около 6,5 тыс. человек вышли на митинг за свободу интернета в центре Москвы

Мероприятие согласовано столичной мэрией

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Митинг за свободу интернета, проходящий на проспекте Академика Сахарова в Москве, собрал около 6,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, мэрия Москвы согласовала проведение 10 марта митинга сторонников свободного интернета численностью до 10 тыс. человек с 14:00 до 16:00.

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