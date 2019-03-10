В Петрозаводске впервые проходит Всероссийский кадетский бал

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 марта. /ТАСС/. "Всероссийский кадетский бал "Во славу Отечества" впервые проходит в Петрозаводске при участии более 100 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, балетных студий и школ искусств. Участники воссоздадут эпоху правления Николая II, сказала ТАСС руководитель проекта из Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа Екатерина Меньшова.

"В Петрозаводске наш бал проходит сегодня впервые. Он вырос из Первого московского кадетского бала, который проводился до этого три года подряд в Москве вместе с Первым московским кадетским корпусом. В этом году при поддержке фонда президентских грантов мы смогли расширить географию и провести балы уже в нескольких регионах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Московской области. Надеемся, что с каждым годом их будет больше, а лучшие пары смогут выступить в дальнейшем в Москве", - сказала ТАСС организатор проекта.

По ее словам, проект уникален тем, что ребята не просто учат классические танцы, но и всесторонне погружаются в историю, готовятся к событию целый год. Фонд Илзе Лиепа организует лекции ведущего специалиста, доктора исторических наук, профессора Оксаны Захаровой, которая является автором всех книг о бальной культуре и этикете. Она проводит мастер-классы, обучая детей светским манерам.

"Участникам в Петрозаводске мы предложили также к просмотру документальные фильмы Елены Чавчавадзе "Романовы. Царское дело", фильм "Последний император. Русский урок". Участники при помощи хореографов готовили танцевальную программу. В ней будет полонез, вальс, полька, кадриль, котильон и мазурка. Постараемся воссоздать бал эпохи Николая II", - сказала Меньшова.

Проект проводят фонд Илзе Лиепа, благотворительный фонд "Северный духовный путь" при поддержке администрации главы Карелии на средства Фонда президентских грантов. При финансовой поддержке фонда, в частности, были пошиты костюмы. Всего сформирована 51 танцевальная пара из кадетов из Петрозаводского училища и барышень из Детской балетной студии Музыкального театра Карелии, Специализированной школы искусств и Образцового коллектива ансамбля современного танца "Феерия" Петровской школы.

"Цель проекта - привлечь к участию кадетское движение во всех регионах России и лучшие пары приглашать на главное событие в Кремле, которое надеемся организовать в следующем году", - подытожила руководитель проекта.