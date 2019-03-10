Аэропорт Мурманска возобновил работу

МУРМАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска полностью возобновил работу после закрытия из-за метели. Об этом сообщили ТАСС в справочной авиаузла.

Аэропорт был закрыт 10 марта сначала с 11:55 мск до 15:00 мск, а потом и до 19:00 мск из-за сильной метели, порывы ветра достигали 15 м/с.

"Аэропорт вновь открыт, все задержанные рейсы в ближайшее время будут выполнены. Всего три рейса из-за непогоды были отправлены на запасные аэродромы: два в Архангельск, один - обратно в Петербург. Один рейс из Санкт-Петербурга и обратно был отменен, но всех пассажиров перерегистрировали на другие рейсы", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

Как указано на сайте аэропорта, "только 10 марта рейсы FV6343 (из Мурманска в Санкт-Петербург) и FV6344 (Санкт- Петербург - Мурманск) отменены решением авиакомпании "Россия". Прибытие пассажиров ожидается рейсами FV6341 и FV6345, а отправление пассажиров ожидается рейсами FV6342 и FV6346".