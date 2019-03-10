Великий пост начинается у православных христиан

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 28 апреля.

"Предстоящее нам великопостное поприще посвящено теме преодоления греха. Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно мы трудились, молились и постились. Это не означает, что, не чувствуя результата, мы должны прекратить поститься, но не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни", - отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Прощеное воскресенье накануне начала поста.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, способность прощать и просить прощения должна стать фундаментом осознания главной цели Великого поста. "Способность прощать открывает для человека перспективу вечной жизни, если нет прощения, не нужно ни молиться, ни поститься, потому что все будет впустую. Смысл молитвы и поста только тогда, когда меняется состояние нашего сердца, а показателем этого изменения и является наша способность прощать и просить прощения", - подчеркнул он.

"Великий пост - это время, которое дается нам для очищения грехов, принесения покаяния, прохождения испытаний, в том числе ограничений в пище, питии и развлечениях, но это только средства, направленные на изменение состояния нашей души", - добавил патриарх Кирилл.

Каноны поста

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Особенное значение в Страстной неделе имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает тайную вечерю. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, от которых затем принято зажигать огонь в домашних лампадах и хранить их до Пасхи. В Великий четверг убирают дом, пекут куличи, начинают красить яйца, готовясь к Светлому воскресенью. В Страстную пятницу из церкви выносят плащаница (полотнище с изображением лежащего в гробу Иисуса) и совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.

В субботу, после вечерней службы и литургии, в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает главный христианский праздник - Пасха, установленный в память о воскрешении Христа.

В первую неделю Великого поста патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет совершать ежедневные богослужения в храмах Москвы. Чтобы люди смогли прийти на них после работы, они пройдут в вечернее время.

Ограничения телесные и духовные

Великий пост - время строгих ограничений в еде. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т.п., под частичный - растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). На Благовещение, если оно приходится на Четыредесятницу, и в Вербное воскресенье разрешено включать в рацион рыбные блюда. Если Благовещение выпадает на Страстную неделю - растительное масло. Накануне Вербного воскресенья и в Лазареву субботу рыбу есть нельзя, но можно икру. Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых.

Вместе с тем, священнослужители напоминают, что смысл поста не просто в ограничении потребления пищи, а в стремлении стать ближе к творцу. "Как для человека, который едет на машине или поезде, смысл не в том, чтобы просто ехать, а в том, чтобы добраться до места назначения, так и для верующих смысл поста не просто в пищевых ограничениях. Смысл его в Пасхе, в радости о том, что победа Христа над смертью может стать и нашей победой", - сказал ТАСС настоятель храма святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине священник Филипп Пономарев.

Он отметил, что не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины, однако при этом нельзя забывать о молитве и церковных таинствах. "Если постящийся человек не молится, не причащается, не исповедуется или даже просто не ходит в храм, то такой пост, по сути, является лишь профанацией", - добавил священник.