В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Слушания по делу о так называемом скифском золоте - коллекции экспонатов, на которые предъявляют свои права крымские музеи и власти Украины, - пройдут в понедельник в открытом режиме в апелляционном суде Амстердама.

Как рассказал ранее в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель суда Роб ван Леуэн, в ходе слушаний каждая из сторон представит свою позицию, после чего судьи удалятся для вынесения решения. Однако что-то определенное относительно даты оглашения приговора сказать пока не представляется возможным.

Согласно существующим правилам, это должно произойти в течение шести недель. Однако у судей всегда имеется возможность отложить вынесение решения еще на шесть недель неопределенное число раз. Причем такие прецеденты не являются чем-то из ряда вон выходящим.

Какое решение вынесут судьи, на данный момент сказать сложно. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года по сути занял сторону Украины. Судьи тогда, как и рассчитывала украинская сторона, взяли за основу Конвенцию ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия, которая предусматривает, что артефакты должны быть возвращены суверенному государству, в данном случае - Украине.

При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. Однако все прекрасно понимают, что, оказавшись в Киеве, экспонаты уже никогда не вернутся в Крым.

Поэтому 28 марта 2017 года крымские музеи подали апелляцию на такое решение в апелляционный суд Амстердама. В России считают, что оно противоречит положениям контрактов, а также грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Экспонаты, по мнению российской стороны, должны быть возвращены в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились и изучались учеными-археологами.

Коллекция же пока остается в Амстердаме

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.