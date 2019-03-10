Каюр гонки "Берингия" на Камчатке сошел с дистанции из-за усталости собак

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Участник экстремальной гонки "Берингия" из Хабаровска Денис Рябухин стал вторым каюром, сошедшим с дистанции. Участие в соревнованиях продолжают 16 спортсменов, сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете "Берингии".

"Собаки Дениса Рябухина на середине маршрута легли, упряжку забирали на снегоходах. Дальше они поедут на снегоходах до Паланы, а оттуда по автозимнику команду доставят в Петропавловск-Камчатский. Ранее с дистанции из-за драки собак в упряжке сошел камчатский каюр Евгений Бородай. Таким образом, соревнования продолжают 16 участников из Москвы, Карелии, Камчатского края и Швейцарии", - сообщили в оргкомитете гонки.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров. Возраст участников от 18 до 59 лет, минимальный возраст собак 18 месяцев.

Гонка проходит через в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Участникам также предстоит пересечь Срединный хребет Камчатки. Всего упряжкам предстоит пройти порядка 1,4 тыс. км пути. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы "Берингия-90" составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.