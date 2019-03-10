Более 500 человек посетили празднование Масленицы в Торонто

ОТТАВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 500 человек отметили праздник Масленица, который проходил в одном из крытых павильонов на севере Торонто. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС главный организатор мероприятия, руководитель общественной группы "Русская Канада" Леон Мицнер.

"По нашим оценкам, более 500 человек пришли на празднование Масленицы, которую в Торонто в этом году мы так широко отметили уже в четвертый раз", - сказал он. По словам Мицнера, организаторы рассчитывали на большее число посетителей, так как часть праздника планировалось провести на открытой площадке рядом с павильоном, как это делалось в прошлые годы, но из-за плохой погоды пришлось изменить планы. "Кроме того, многие сегодня просто решили остаться дома - на улице сильный ветер и дождь, так что погода нам немного помешала в этот раз", - пояснил он.

Гостям праздника было предложено масленичное меню: блины со сметаной, вареньем, икрой, красной рыбой и кленовым сиропом, пельмени, вареники и другие традиционные блюда русской кухни. Также на Масленицу была организована большая концертная программа с участием местных коллективов самодеятельности и артистов цирка.

По словам Мицнера, почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, проживающие сейчас в Торонто. "Также мы организовали сбор средств на проведение в мегаполисе акции "Бессмертный полк", которая в этом году состоится 4 мая", - добавил собеседник агентства.