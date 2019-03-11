В больнице на Колыме нашли нарушения, связанные с нехваткой лекарств и продуктами питания

ТАСС, 11 марта. Магаданская прокуратура совместно с управлением Роспотребнадзора по региону провела проверку в Северо-Эвенской районной больнице и выявила в учреждении многочисленные нарушения, связанные с организацией питания пациентов и обеспечением лекарственными средствами. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Колымы.

"В ходе проведенной проверки выявлены факты ненадлежащего обеспечения граждан лекарственными средствами, а именно отказов в выписке рецептов на получение лекарственных препаратов ввиду их отсутствия. Кроме того, установлены нарушения законодательства при организации питания пациентов, а именно прием пищевых продуктов без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, использование продуктов с истекшим сроком годности, а также другие нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прокурором района в отношении заместителя главного врача по медицинской части возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах". Помимо этого, постановлением начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Северо-Эвенском районе ему был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона главному врачу больницы.