Сумма штрафов продавцов спиртосодержащей продукции с 2016 года превысила 100 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор с декабря 2016 года оштрафовал недобросовестных продавцов непищевой спиртосодержащей продукции на 102 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"По результатам проверок наложено административных штрафов на сумму более 102 млн рублей", - говорится в сообщении.

С момента введения запрета отмечается снижение смертности от употребления алкоголя на 2 тыс. человек. Роспотребнадзор совместно с органами МВД, прокуратуры и Следственным комитетом проверил более 192 тыс. объектов, где осуществлялась продажа спиртосодержащей продукции. В ходе проверок было выявлено 659 тыс. л запрещенной продукции на 2,9 тыс. объектов.

"Реализация принятых решений по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей продукцией и усиление контроля за ее оборотом позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции в 16 раз. Так, если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом 66-м объекте", - отмечает надзорное ведомство.

В декабре 2016 года продажа спиртосодержащей непищевой продукции приостанавливалась постановлением Главного государственного санитарного врача. 10 декабря 2018 года постановлением правительства был установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% ниже цены 0,5 л водки и прочей алкогольной продукции, чья крепость превышает 28%.