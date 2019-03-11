Состояние раненого дальневосточного леопарда из Приморья стабилизировалось

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Состояние леопарда, раненного в схватке с другим зверем в Приморье, стабилизировалось, но осталось тяжелым, сообщает в понедельник пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Ранее сообщалось, что молодой самец самой редкой крупной кошки мира был отловлен в районе поселка Приморского в воскресенье 3 марта. В тяжелом состоянии хищник был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. По оценке специалистов, возраст зверя составляет около двух с половиной лет. Предположительно раны ему нанес другой леопард в ходе конфликта.

"По оценке специалистов, состояние зверя стабилизировалось, однако остается по-прежнему тяжелым. Спустя неделю после отлова специалисты провели повторное обследование раненого хищника. Леопарду были обработаны швы и поставлен дренаж на ране", - говорится в сообщении.

По словам зоолога Центра реабилитации Екатерины Блидченко, у зверя по-прежнему плохо работает задняя лапа, но он стал лучше есть.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка "Земля леопарда". Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, на территории национального парка зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.